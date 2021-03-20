Компьень, , 23:14 — REGNUM Во Франции на аукционе в городе Компьень продали редкий рисунок, выполненный итальянским скульптором Джованни Лоренцо Бернини (1598−1680). Об этом сообщает France Press.

Отмечается, что первоначально ожидалось, что за рисунок будет выплачено около €30−50 тыс. Однако это произведение было продано за €1 937 500. Фамилия нового владельца произведения и его национальность не объявляются.

Произведение является характерным образцом искусства эпохи барокко и отображает всю гениальность Бернини, сообщил агентству аукционист Доминик Ле Коэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский аукционный дом Sotheby's выставит на торги работы художника Murat Pak, представленные в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Организаторы пообещали «некоторые другие сюрпризы». Торги пройдут в течение нескольких недель. Детали предоставят позже.

Читайте также: В Британии выставлено на продажу гоночное авто актёра Роуэна Аткинсона