Женева, Швейцария, 20 марта 2021, 22:49 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных в мире достигло 121 969 223 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 494 917 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 20 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались ещё 9 921 пациент, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 694 094.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 535 тыс. новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.
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