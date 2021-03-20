Киев, , 22:38 — REGNUM Сторонники радикала Сергея Стерненко, которого 23 февраля суд в Одессе приговорил к семи годам лишения свободы, вновь вышли на акцию протеста к офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 20 марта сообщает телеканал 112 Украина.

Протестующие, которые требуют отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова, бросают фаеры в здание офиса президента, несколько окон разбито.

Отмечается, что на происходящее сотрудники правоохранительных органов пока никак не реагирует.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов радикала Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО и отказался утвердить это решение.

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