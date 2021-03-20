Загреб, , 22:34 — REGNUM В Хорватии жители пяти городов провели сегодня, 20 марта, акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал HRT.

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Отмечается, что митинги прошли в том числе в столице Загребе, а также в Сплите, Дубровнике, Шибенике и Осиеке. Всего в них приняли участие более 1 тыс. человек.

Организатором акций протеста представляют гражданскую инициативу «Права и свобода». Участники призывали власти отменить обязанность носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, во всемирной организации здравоохранения 18 марта выразили «особую обеспокоенность» эпидемиологической ситуацией с коронавирусом на Балканах и в Центральной Европе.

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