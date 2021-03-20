Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Мировая экономика показывает более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

По его словам, в январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%.

«Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — цитирует его пресс-служба МВФ.

Вместе с тем, уточнил он, существенные риски все еще остаются, в том числе и новые штаммы коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда Поуль Томсен заявил, валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году.

По его словам, по итогам 2020 года экономический спад в ЕС составит 9,3%, в 2021 году ожидается рост на 5,7%, а возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году.