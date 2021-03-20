Самара, 20 марта 2021, 22:11 — REGNUM В Самарской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль «Митсубиси лансер» и грузовик КАМАЗ. Об этом 20 марта сообщила прокуратура Самарской области.
Дорожно транспортное происшествие произошло на 11 км автодороги «Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека (водитель и двое пассажиров).
В настоящее время прокуратура проводит проверку.
«Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в Самарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Читайте также: В Самарской области автомобиль врезался в столб