Москва, 20 марта, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный артист России хореограф Владимир Кирсанов, сообщил 20 марта актёр Ефим Шифрин.

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» @Владимир Кирсанов Владимир Кирсанов

«Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Тёплый, безгрешный человек… Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить «был»?» — написал Шифрин на своей странице в Facebook.

Кирсанову было 73 года. Дата и место похорон будут известны позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене на 84-м году жизни скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом 20 марта сообщила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

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