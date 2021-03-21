21 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа на минувшей неделе (с 14 по 20 марта) дурили голову пранками и вбросами. И пришлось стать невольными участниками шоу «остаться в живых», спасаясь от юной медведицы.

Елена Миронова, , 00:18 — REGNUM Жителям Ханты-Мансийского автономного округа на минувшей неделе (с 14 по 20 марта) дурили голову пранками и вбросами. И пришлось стать невольными участниками шоу «остаться в живых», спасаясь от юной медведицы.

Ханты-Мансийский автономный округ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Виртуозная работа»

«Жалоб на вас очень много, будто плотину прорвало», — заявил некий «представитель аппарата президента» Алексей Николаевич мэру Нижневартовска Василию Тихонову по телефону. Байку о том, как Василий Викторович достойно оборону держал перед пранкером растиражировали на прошлой неделе даже такие официальные СМИ автономного округа, как «Новости Югры», к примеру. Что говорить про социальные сети — 54 тысячи просмотров только в паблике «Сейчас|Нижневартовск», сотни комментариев.

В сети отмечают, что 20-минутный разговор Василия Тихонова с телефонным пранкером больше напоминает интервью с критическим уклоном. Словно главе Нижневартовска дали шанс поправить карму, высказывая личное мнение по резонансным происшествиям, которых в столице Самотлора в последнее время в избытке.

О чём говорили? Начали со скандального «Урока мужества» в школе № 42 Нижневартовска с имитацией уличных беспорядков.

«Заместитель начальника отдела кадров УВД города проявил инициативу. Я не знаю, у нас никто ни в администрации, ни в департаменте образования не знал об этой его инициативе, когда он принес спецсредства в школу и решил сделать такое мероприятие. В принципе, это было исключительно его желание и его мнение, поэтому мы даже предотвратить или предусмотреть это не могли. Это шок был для всех. Я еще хочу сказать, что телекомпания частная, которая снимала — с их стороны это точно была провокация», — оправдывался перед «административным работником» Тихонов.

«Что касается повышения тарифов на тепло, то в течение января среднесуточная температура была в Нижневартовске — 29 градусов. Это означает, что теплоснабжение работало на полную мощность, и поэтому стоимость теплоснабжение выставило максимальную для жителей», — пояснил резкий скачок платы за тепло мэр столицы Самотлора.

Василий Тихонов N-vartovsk.ru

Интересовался «представитель аппарата президента» и счетами Тихонова в Ницце, и скандалами вокруг его супруги. Василий Викторович в ответ сообщил о давлении со стороны оппозиционно настроенного предпринимателя, разбогатевшего в 90-е. Мало того, поведал об акции устрашения в свой адрес.

«Знаете, раньше за голову деньги давали, а сейчас за возбуждение уголовного дела против администрации или главы он готов платить деньги и везде об этом заявил… Он нанял человека, совершил дорожно-транспортное происшествие, врезал машину в машину жены, когда она ехала на работу. Это такое устрашение было, правоохранительные органы никак не отреагировали на это, даже объяснений не взяли… Полиция не очень, скажем, сильная. Машину, которую ударили супруге, — там не сильно, состава преступления не было. А вот хотя бы профилактические мероприятия, объяснения хотя бы взять — вот, что я просил, и этого не было сделано», — жалуется на бывших коллег экс-полицейский Тихонов.

А в целом, как в песенке — «всё хорошо, прекрасная маркиза».

«Мы по соцсетям уже отработали и по СМИ. В принципе, сейчас здесь как-то более спокойное такое русло, опыт у нас хороший есть с соцсетями. В принципе, все нормально здесь», — успокаивает мэр Нижневартовска «аппаратчика».

Дифирамбы в адрес Тихонова под каждой публикацией пранка тому доказательства. Некоторых юзеров аж гордость распирает: прошёл проверку мэр.

«Хорошо, что не банковские мошенники позвонили», — резюмировал участник группы «Сейчас|Нижневартовск».

»Какая виртуозная работа пиарщиков администрации. Браво», — насмехается другой.

«Пранк с главой Нижневартовска ни разу не смешной: практически все 20 минут глава жалуется типа представителю Кремля на полицию Нижневартовска, на телеканал, на предпринимателя. Сам Василий Владимирович Тихонов считает, что жаловаться и признаваться в отсутствии авторитета, это весело. Местные СМИ написали, мол, прошел проверку, и не повёлся на провокации. Но если прослушать телефонный разговор, то становится ясно об обратном», — считает местный YouTube-блогер Айгуль Туктамышева.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Кто заказчик вброса?

Если разговор Тихонова с пранкером вышел неубедительным, то сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Андрея Сурлевича были из серии нарочно не придумаешь. Очередной раз руководитель одной из крупнейших в Югре строительных фирм выступил в СМИ с заявлением, что стал жертвой чёрного пиара — уголовного дела не существует. Информацию об отсутствии уголовного преследования Сурлевича подтвердили в пресс-службах полиции и следственного управления СКР. Кто развернул против предприятия герилью?

«Нам неизвестно кто заказчик и автор нынешнего и предыдущего вбросов. Можно предположить два варианта: либо у кого-то больное воображение, либо кому-то сильно не нравится, что «Сибпромстрой» работает и приносит пользу округу», — сообщил «СИА-Пресс» представитель стройфирмы.

Отмечается, что недоброжелатели неоднократно пытались обвинить «Сибпромстрой» в тесных связях с правительством ХМАО. В частности, в том, что фирма является практически единственной строительной компанией, продающей властям Югры жильё для реализации госпрограмм в Сургуте. Кроме того, до ухода в бизнес Андрей Сурлевич в правительстве ХМАО занимал пост директора департамента архитектуры и градостроительства, а также когда-то был заместителем главы Сургута.

Вартовчанин спасается от медведя Vk.com/ofnv86

С медведицей наперегонки

Мировой резонанс обрёл случай с нападением медведицы на мужчину в Нижневартовске. Немецкое издание Bild сообщило об атаке животного на людей. Напомним, инцидент произошёл утром 17 марта. Люди, пытаясь убежать от животного, залезали на крышу автобусной остановки. Косолапая устремилась в погоню за одним из вартовчан — ей преградил путь автобус, который ударил животное в бок. Медведица от испуга забежала на промзону предприятия «НижневартовскРемсервис» и там забилась под трубу. На месте работали полицейские, представители управления ГОиЧС и Росгвардии. К счастью, пострадавших нет.

Позже выяснилось, что напугавшая вартовчан 1,5-годовалая косолапая сбежала из вольера, расположенного у гостиничного комплекса «Европа». Там она содержалась вместе с матерью.

«С владельцем животного работают сотрудники полиции Нижневартовска. Им предстоит выяснить откуда у вартовчанина взялись косолапые. Мишкам ищут новый дом», — отметили в мэрии Нижневартовска.

К полицейской проверке подключены сотрудники Природнадзора Югры. Они также дадут оценку действий владельца медведей, отметили в УМВД по ХМАО.

«В итоге мишку покалечили, мужика чуть не сожрали! А могло быть и хуже. А если бы он ребенка задрал? Таких владельцев надо изолировать от общества!» — пишут в паблике «Борщ».

Тем временем выясняется, что мать-медведица и её дочь были приобретены хозяином гостиницы для рекламы у передвижного цирка и выросли обе в неволе. Сейчас медведица возвращена хозяину. Найти достойное место обитания косолапым пообещал глава Нижневартовска Василий Тихонов. Меж тем волонтёры из Томской области готовы взять медведей на передержку.

А видео с мужчиной, убегавшим от хищника, стало популярным мемом: «утро в России», «нормы ГТО с медведем наперегонки», «Мишка на Севере», «а ну-ка догони» и так далее.