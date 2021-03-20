Москва, , 21:49 — REGNUM В Москве объявили лауреатов премий «Поэт года» и «Писатель года», они получат возможность издать книгу со своими произведениями за счет оргкомитета.

По словам учредителя премий Дмитрия Кравчука, в 2020 году число номинантов премий увеличилось и составило свыше 5 тыс. человек.

«В шорт-лист премий вошли 200 поэтов и 100 писателей, в этом году там очень много сильных авторов, что подтверждается высокими оценками жюри», — цитирует его ТАСС.

Лауреатами премии «Поэт года» стали Арсений Загаевскоий («Второе письмо»), Оксана Цветкова («Наполовину», «Солнцеворот») и Игорь Гонохов («Свистелка», «Пять», «Дачные строфы»).

Лауреатами премии «Писатель года» стали Макс Зимов («Жизнь плаща»), Александр Вальт («Пушечка») и Олег Пономарев («Колюня Убогий»).