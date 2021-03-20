Исламабад, , 21:34 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан, который ушёл на самоизоляцию, сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом 20 марта сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан на странице в соцсети Twitter.

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«Премьер-министр Имран Хан сдал положительный тест… и самоизолировался», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Пакистан 18 марта.

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