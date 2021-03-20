Нджамена, , 21:32 — REGNUM В столице Чада Нджамене в ходу разгона сотрудниками полиции митинга оппозиции ранены не менее шести человек. Об этом сообщает 20 марта радиостанция Radio France internationale.

Отмечается, что в ходе противостояния с протестующими полицейские применили слезоточивый газ. Всего арестованы порядка 40 человек.

Власти Чада запретили проведение массовых митингов и демонстраций из-за COVID-19, однако оппозиция пытается вывести людей на улицы городов, сообщает радиостанция.

Оппозиция выступает против участия в предстоящих в апреле выборах президента действующего главы государства Идрисса Деби Итно.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чаде государственные служащие провели общенациональную забастовку, чтобы добиться восстановления своих зарплат, которые были урезаны четыре года назад, а также выплаты различных пособий.

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