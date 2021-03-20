Екатеринбург, , 21:30 — REGNUM В Екатеринбурге полиция ведёт проверку по факту травмирования двухмесячного ребёнка. Ему внутри попала лимонная кислота, сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что инцидент произошёл в молодой семье. Мать младенца вечером налила в чайник лимонной кислоты, чтобы его вымыть, и, видимо, забыла об этом, а утром содержимое чайника было использовано при приготовлении детского питания.

Поняв, что произошло, родители младенца вызвали скорую помощь. Ребёнок был госпитализирован. У него диагностировали химический ожог.