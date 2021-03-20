Лондон, , 21:10 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 5587 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 291 271.

Отметим, что суммарное количество в Великобритании летальных исходов от COVID-19 превышает 125 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 6,3 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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