Троицк, Челябинская область, , 21:06 — REGNUM В Троицке Челябинской области два пятиклассника получили травмы из-за отслоившейся с потолка штукатурки. Инцидент произошёл утром 18 марта во время урока в школе №47, сообщает пресс-служба мэрии.

Примерная площадь отслоения составила 40 на 40 см. Детей доставили в травматологию. Их здоровью ничего не угрожает. Один ученик уже снова посещает школу, а второй лечится амбулаторно и чувствует себя хорошо.

После произошедшего доступ людей в кабинет закрыли. Отделку проверили и других отслоений не зафиксировали. Идёт расследование.

Здание школы было построено в 1954 году. При приёмке объекта к новому учебному году замечаний к его состоянию не было.