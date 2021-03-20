Анкара, , 21:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел с главой правительства Национального единства Ливии Абдульхамидом аль-Дибейде и главой Госсовета Ливии Мухаммедом Юнусом аль-Менфи телефонные переговоры. Об этом 20 марта сообщили Anadolu Ajansı в Управлении по связям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что Эрдоган поздравил собеседников с решением парламента североафриканской страны по вотуму доверия Правительству национального единства.

«Турция выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Ливии, — сказал турецкий лидер. — Анкара продолжит всемерную поддержку Ливии».

Как передавало ИА REGNUM, церемония приведения к присяге ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета прошла в городе Тобруке (Ливия) 16 марта.

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