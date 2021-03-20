Москва, 20 марта 2021, 21:02 — REGNUM В субботу, 20 марта в день официального международного Дня Счастья члены Клуба «Эльбрус», финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Кристина Коцкая и Александр Маслов приняли участие в панельной дискуссии «Социальная поддержка и благополучие, роль сообществ» на IV Форуме Счастья. Форум объединяет активности Амбассадоров Культуры Счастья по всей России.
На панельной дискуссии Кристина Коцкая, заместитель директора департамента розничных продаж Всероссийского Банка Развития Регионов, победитель конкурса «Лидеры России», руководитель «Делового сообщества» Клуба «Эльбрус» и Александр Маслов, финалист конкурса «Лидеры России», управляющий партнер ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры», руководитель регионального сообщества «Лидеров России» в Нижнем Новгороде рассказали о том, что даёт участие в сообществе, нужно ли создавать своё сообщество или входить в уже существующие, сколько времени и энергии нужно инвестировать в своё сообщество и всегда ли это оправдано и, наконец, как вовлечь сообщества в достижение цели вхождения Россия в топ-10 стран по уровню счастья.
Ключевая цель форума — объединить лучшие практики феномена Культуры Счастья (wellbeing) на личном, общественном и корпоративном уровне, чтобы поменять отношение к счастью и благополучию в России, а также создать и поддержать сообщество людей, которые формируют Культуру Счастья вокруг себя.
На официальном сайте форума happyforum.ru с 18 по 31 марта в коуч-беседке каждый желающий может в формате онлайн пройти бесплатную часовую коуч-сессию с профессиональным сертифицированным коучем.