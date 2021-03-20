Москва, , 21:02 — REGNUM В субботу, 20 марта в день официального международного Дня Счастья члены Клуба «Эльбрус», финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Кристина Коцкая и Александр Маслов приняли участие в панельной дискуссии «Социальная поддержка и благополучие, роль сообществ» на IV Форуме Счастья. Форум объединяет активности Амбассадоров Культуры Счастья по всей России.

На панельной дискуссии Кристина Коцкая, заместитель директора департамента розничных продаж Всероссийского Банка Развития Регионов, победитель конкурса «Лидеры России», руководитель «Делового сообщества» Клуба «Эльбрус» и Александр Маслов, финалист конкурса «Лидеры России», управляющий партнер ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры», руководитель регионального сообщества «Лидеров России» в Нижнем Новгороде рассказали о том, что даёт участие в сообществе, нужно ли создавать своё сообщество или входить в уже существующие, сколько времени и энергии нужно инвестировать в своё сообщество и всегда ли это оправдано и, наконец, как вовлечь сообщества в достижение цели вхождения Россия в топ-10 стран по уровню счастья.

«После удовлетворения базовых потребностей нам нужна самореализация. И чем больше вокруг существует разных сообществ, тем больше шансов найти то, что тебе по душе и закрыть свою потребность в самореализации. Кому-то достаточно одного сообщества, кому-то — несколько, а кто-то не может найти вокруг подходящее для себя и создаёт новое. Но везде присутствует наше стремление самореализоваться и быть счастливыми людьми. А сообщества нам помогают в этом», — рассказал журналистам Александр Маслов.

Ключевая цель форума — объединить лучшие практики феномена Культуры Счастья (wellbeing) на личном, общественном и корпоративном уровне, чтобы поменять отношение к счастью и благополучию в России, а также создать и поддержать сообщество людей, которые формируют Культуру Счастья вокруг себя.

«Мир стремительно меняется. Совсем недавно основным показателем для сравнения и измерения уровня жизни человека — был индекс ВВП. Сейчас же для определения показателя благополучия жителей принято измерять индекс удовлетворенности, безопасности и, наконец, счастья. Государство, экономика и общество разворачиваются в пользу человека. Что делает человека счастливым? Какие инструменты есть у государства? Какие инструменты есть у самого человека? Я уверена, что это ключевые вопросы, которые нужно поднимать и обсуждать, — рассказала Кристина Коцкая, — Формирование устойчивых связей между людьми, формирование доверия между гражданами и государством, формирование ответственного отношения к окружающему миру — это первые и главные шаги к изменениям, которые влияют на индекс счастья».

На официальном сайте форума happyforum.ru с 18 по 31 марта в коуч-беседке каждый желающий может в формате онлайн пройти бесплатную часовую коуч-сессию с профессиональным сертифицированным коучем.