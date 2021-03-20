Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Власти Соединённых Штатов выделили $86 млн на размещение порядка 1,2 тыс. незаконных мигрантов в гостиничных номерах у границы с Мексикой, сообщает 20 марта портал Axios.

Отмечается, что деньги выделены в рамках контракта, заключенного с базирующейся в Техасе компании на шесть месяцев с возможностью пролонгации. Мигрантов будут размещать в гостиницах Аризоны и Техаса.

Как пишет портал, соответствующий шаг указывает на то, что американские государственные учреждения для содержания семей мигрантов уже не справляются с их притоком.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение президента США Джозефа Байдена предоставить право 11 млн нелегальных мигрантов, проживающих в Америке, получить статус гражданина США вызвало огромные ожидания среди миллионов людей, не имеющих документов, которые изо дня в день живут в страхе быть разлученными со своими семьями и потерять наследие, которое они создали годами труда и усилий.

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