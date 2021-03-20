Андорра-ла-Велья, , 20:56 — REGNUM Сборная РФ по зимнему триатлону завоевала 9 наград в первый день чемпионата мира (ЧМ) в Андорре. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в первый день разыграно 18 комплектов медалей в различных возрастных категориях. В рамках соревнований спортсмены пробегают порядка 8 км по снегу, 14 км — на горном велосипеде, 12 км — на беговых лыжах.

Во взрослых соревнованиях Павел Андреев и Анна Медведева взяли серебро и бронзу. В категории до 23 лет весь пьедестал первенства мира среди девушек завоевали российские спортсменки.

В мужских соревнованиях в категории до 23 лет серебро и бронзу завоевали Евгений Евграфов и Иван Залавцев. Среди юниоров бронза — у Ярослава Куриленка и Анастасии Непомилуевой.