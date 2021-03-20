Саратов, , 20:50 — REGNUM По факту гибели на пожаре двух малолетних детей в Волжском районе города Саратов проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

«По предварительным данным, 20 марта… произошло возгорание квартиры на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Челюскинцев… — говорится в сообщении. — ..Из жилища были извлечены двое мальчиков двух с половиной и девяти лет… Спасти детей не удалось».

По предварительной версии, неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в Елизовском районе Камчатского края в жилом доме произошел пожар.

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