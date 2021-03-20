Балашиха, Московская область, , 20:47 — REGNUM «Авангард» (Омск) обыграл «Металлург» (Магнитогорск) во II матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции. Встреча в Ледовом дворце им. Ю. Ляпкина в Балашихе (Подмосковье) завершилась победой подопечных Боба Хартли — 2:1. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей шайбами отметились Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский. У соперников гол оформил Максим Карпов.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Следующую игру соперники проведут в Магнитогорске 22 марта.