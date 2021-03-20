Париж, , 20:41 — REGNUM Министерство спорта Франции разрешило иностранным футболистам, которые выступают в высшем дивизионе, не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к нацсборным за пределами ЕС. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Игроки, французы или иностранцы, возвращающиеся из своих нацсборных с официальных соревнований за пределами ЕС, освобождаются от 7-дневного карантина, если будут соблюдать строгий санитарный и медпротокол», — приводит Reuters заявление министерства.

Ранее клуб «Монако» сообщил, что полузащитнику Александру Головину не разрешается сыграть за сборную РФ матче со словенцами в Сочи 27 марта, чтобы избежать карантина для футболистов на 5 и более дней.

В связи с этим предполагалось, что Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).