Мурманск, , 20:32 — REGNUM 19 марта 2021 года рыболовецкое судно «Антиас» (порт приписки Архангельск, рыболовецкий колхоз имени М. И. Калинина, капитан П. А. Козлов) получило сигнал бедствия от траулера «Полонус» (Польша). Как сообщил ИА REGNUM заместитель председателя по флоту рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина (Архангельская область, ему принадлежит «Антиас») Василий Бантиков, по радио поступило сообщение, что польское судно находится в норвежской экономической зоне южнее острова Медвежий, произошла остановка главного двигателя, на борту экипаж 25 человек.

Российский траулер находился в 20 милях от польского судна, прекратил промысел и пошел на помощь. Ситуация значительно осложнялась ветром 20 м/с, волнами высотой 7 метров и ограниченной 6 милями видимостью. Когда «Антиас» подошел к терпящему бедствие «Полонусу», от его капитана поступила радиограмма, что действий по спасению экипажа пока не требуется, на судне работают вспомогательные двигатели и ожидается норвежское судно береговой охраны для буксировки в ближайший порт. Тем не менее польское судно не имело хода и испытывало сильную бортовую качку. «Антиас» встал носом на волну и удерживался до прихода норвежцев вблизи «Полонуса».

С приходом корабля норвежской береговой охраны «Куствакт» началась операция по спасению польского судна и «Антиас» отправился на прежнее место промысла. В адрес российского судна поступила благодарность от Мурманского спасательно-координационного центра и норвежской береговой охраны.