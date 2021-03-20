Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Новую партию из 15 300 комплектов вакцины от коронавируса, которая накануне поступила в Петербург, в субботу, 20 марта, доставляют с фармацевтической базы в 24 пункта вакцинации в 13 районах города. Об этом говорится в опубликованных Смольным материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщалось, на текущей неделе первый компонент вакцины закончился более чем в 30 пунктах вакцинации в нескольких районах города, из-за чего прививочная кампания в Петербурге затормозилась. С поступлением новой партии вакцины процесс должен ускориться.

«В ближайшие дни ее получат также несколько частных клиник», — уточнили в Межведомственном совете. Напомним, что несколько негосударственных клиник занимаются вакцинацией населения в прививочных пунктах в ряде торговых центров.

Всего на 20 марта в Северной столице привито 326 049 человек (6% от численности постоянного населения города. Из них 233 119 человек полностью закончили цикл вакцинации (4,3% от числа населения). За прошедшие сутки первую часть препарата получили 3255 человек, вторую — 7825 человек. За всё время в Петербург поступило 364 042 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 20 марта составлял 22 493 комплекта.

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