Рим, , 20:29 — REGNUM В римском Национальном институте инфекционных заболеваний начнутся испытания эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против различных штаммов коронавируса. Об этом заявил губернатор Лацио Никола Дзингаретти.

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«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», — цитирует его La Repubblica.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключает того, что её страна будет закупать российскую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» даже в том случае, если общее решение о закупке «Спутника V» на уровне Евросоюза не будет принято.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2 оказалась одной из самых эффективных в мире — она дает очень высокий титр антител к коронавирусу и не имеет значительных побочных эффектов (по крайней мере пока они не обнаружены).