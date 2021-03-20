Санкт-Петербург, , 20:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки значительно уменьшилось количество больных с COVID-19, обратившихся за медицинской помощью, однако выросло число госпитализаций. Специалисты заявляют о высокой вероятности нового подъема заболеваемости и третьей волны эпидемии, как это произошло в соседней Финляндии и других странах Европы.

Машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как сообщили 20 марта в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, сегодня, по сравнению с предыдущей субботой, количество новых случаев обращения с ковидом к медикам уменьшилось на 38,25% (зафиксирован 841 случай). В то же время за сутки госпитализированы 362 таких пациента, что на 5,23% больше, чем неделю назад.

«Снижение второй волны пандемии продолжается, но вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Об этом свидетельствует затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, где началась третья волна», — сделали неутешительный вывод аналитики Межведомственного совета.

Добавим, что на сегодняшний день в Петербурге для лечения больных с COVID-19 и пневмониями оставлены 6248 коек. Из них свободны 1 754 койки (28,1%). Постепенно стационары возвращаются к штатной работе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили менее 900 случаев коронавируса впервые с октября