Берлин, , 20:15 — REGNUM Футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с «Кёльном» в матче 26 тура Бундеслиги (Германия). Встреча в Кёльне завершилась — 2:2. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Боруссия» забила первой — гол забил Эрлинг Холанд. «Кёльн» ответил мячами Ондрея Дуды и Исмаила Якобса. Избежать поражения «Боруссия» сумела благодаря второму голу Холанда.

«Боруссия» (43 очка) занимает V место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (23 очка) — 14 место.