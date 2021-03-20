Москва, , 20:12 — REGNUM В Вене на 84-м году жизни скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом 20 марта генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко сообщила ТАСС.

По ее словам, электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко пришло в фонд.

«В нем (в электронном письме — прим. ИА REGNUM) говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что причина смерти певца — последствия COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта пресс-служба Московского Художественного Академического театра (МХАТ) им. М. Горького сообщила, что актер Виктор Конашенков ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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