Москва, , 20:12 — REGNUM Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин пострадал в ДТП. Об этом 20 марта сообщает Telegram-канал Baza.

Спортсмен сбит на одном из пешеходных переходов на уд. Тверской-Ямской в Москве водителем такси. Спортсмен переходил дорогу, но не успел пересечь проезжую часть во время действия разрешенного сигнала светофора. Из-за этого у таксиста и Шабалкина возник конфликт, после чего водитель «усадил» баскетболиста на капот.

Правоохранительные органы занимаются поисками водителя, Шабалкин — под наблюдением медиков.