20 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Антон Безносюк, , 21:33 — REGNUM В последние дни некоторые армянские телеграм-каналы начали внезапно и с поразительным упорством обвинять российского политика Сергея Кургиняна в антиармянской позиции. Используя в виде «доказательств» вырванные из контекста и искаженные высказывания Кургиняна в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 10 ноября 2020 года. Напомним: в этот день было подписано тройственное соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. И, естественно, именно это событие обсуждалось в тот вечер в студии.

Сергей Кургинян © ИА Красная весна

Но было это более четырех месяцев назад. Что же случилось теперь? Почему вдруг такой взрыв эмоций в интернете?

Сначала появился фейк («вброс» или «наброс» — кому как больше нравится), что политолог якобы заявил от имени России: «Мы не могли позволить победу армян в Арцахе, иначе потеряли бы Кавказ, а затем и всю Россию».

Затем этот фейк исчез и появился следующий — якобы Кургинян заявил, что «Россия не могла дать выиграть Армении в этой войне из-за Пашиняна», и потому что «боялась сближения Армении с НАТО после победы в войне во главе с Пашиняном».

Что же было сказано в передаче у Соловьёва от 10 ноября 2020 года на самом деле? Кургинян сначала подробно описал, как именно премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал город Шуши по договоренности с Азербайджаном и Турцией. Кургинян сказал, что Пашинян был поставлен в Армению с одной целью — сдать Карабах, чем активно и был занят, и продемонстрировал на этом поприще выдающиеся результаты. Далее политик перешел к действиям России в сложившейся — по сути дела антирусской — игре.

«Россия когда увидела, что тут торчит этот Пашинян, тут идет эта связка Эрдогана и Алиева и всё прочее, у нее вообще нет карт на Кавказе, каким-то чудом сумела достать из кармана маленькую карточку. Хоть что-то получить. Не надо говорить, что это сумасшедшая победа [имеется в виду ввод российских миротворцев и прекращение боевых действий], но это какой-то выигрыш, когда она должна была проиграть всё вчистую, у нее не было хода в игре. Потому что если бы нашими руками была добыта победа Пашиняну, то в следующий момент Армения стала бы входить в НАТО.

Мы не могли поддерживать эту банду преступников. Мы должны были показать армянскому народу, кто они такие есть. Мы не воевали против нее [Армении], мы просто ждем, когда армянский народ образумится до конца.

Мы получали как бы ликвидированный конфликт, пронатовский протурецкий Азербайджан, пронатовскую Армению Пашиняна и пронатовскую Грузию… и следующий этап — наступление туда, на Северный Кавказ и на всё остальное».

Таким образом, Кургинян говорил не о том, что Россия не может допустить победы армян или Армении в войне за Карабах, а о том, что Россия не должна добывать победу за Армению и вместо армян. Россия не должна передавать плоды этой победы в руки предателя Пашиняна, который бы это «монетизировал» в виде вхождения Армении в НАТО. А Россия бы осталась наедине с антирусским Кавказом и клеймом «вмешательства во внутренние дела» вообще всех: Армении, Азербайджана и даже Турции.

Бойцы армии обороны Арцаха Минобороны Армении

И в этой патовой ситуации Россия не вела войны с бандой Пашиняна, не препятствовала ее возможной победе, оставив внутренние дела Армении самой Армении. Где здесь, спрашивается, «не могла позволить победу армян» или «не могла дать выиграть Армении в этой войне»? Ничего такого нет.

Что же это за странное помрачение ума, которое к тому же «вдруг» настигло авторов фейка спустя более чем четыре (четыре, Карл!) месяца после выхода в эфир телепередачи?

Стороннему человеку трудно сказать наверняка, что там внезапно приключилось, поэтому обратимся к мнению людей, армянской политикой интересующихся и осведомленных о ситуации, так сказать, изнутри.

Армянский журналист Георг Хачатурян заявил, что он смотрел передачу, на которой выступал Сергей Кургинян, и что ничего из того, в чем его обвиняют, тот не говорил.

«Кургинян говорил о чудовищном предательстве во время сорокачетырёхдневной войны, о подлой сдаче Шуши. Называл Никола Пашиняна мразью. Говорил, что политическое самоубийство Армении началось с того, что армяне выбрали эту мразь и встали на путь национального суицида. Что он пришел во власть для того, чтобы сдать Арцах. Называл армянскую и арцахскую армии — героическими, сорвавшими блицкриг врага. И это — несмотря на то, что в войну открыто вмешалась Турция.

В чем не прав Кургинян? Конечно, таким, как известный своей влюбленностью в бархатного фюрера теледиктор Нвер Мнацаканян, исказивший это выступление Кургиняна, все это не понравилось», — заявил Георг Хачатурян.

Георг Хачатурян связал информационную атаку на Кургиняна с атаками на президента России Владимира Путина и на еще целый ряд российских экспертов. «Я бы увязал эти идиотские обвинения с недавним митингом русофобской организации «Сасна црер» 16 марта в Ереване», — отметил журналист. Он отметил, что по Армении катится антироссийская волна, что укладывается в программу бархатного переворота. И он уверен, что

Георг Хачатурян «Пашинян и его банда приведены во власть не только для того, чтобы расправиться с Арцахом, но и для того, чтобы выдавить из Армении российскую базу и максимально ослабить российское присутствие в Армении».

Никол Пашинян на митинге на площади Республики, 25 февраля 2021 года Primeminister.am

Армянский публицист Артак Варденян заявил, что данный вброс есть цирк, рассчитанный на не самую разборчивую аудиторию: «Кроме того, этот «цирк» очень «удачно и своевременно вписался» в цепочку антироссийских выпадов, поднятых властью и их соросовскими прокси в свете последних событий». Он отметил, что всё это очень болезненно откликается в Армении на фоне недавнего поражения в Карабахе. Этим пользуются сторонники Пашиняна, которые раздувают версию, что Россия предала Армению.

«У меня нет никаких сомнений в том, что в ближайшие месяц-два наша власть и её прокси (особенно так называемая прозападно-соросовская создаваемая партия «Армянский национальный демократический полюс», состоящая из террористов «Сасна Црер» и нескольких записных русофобов) не упустят шанса максимально раздуть антироссийские настроения в стране, дабы обеспечить себе голоса на грядущих выборах из числа того электората, который разочаровался в сегодняшней власти, но так и не избавился от страха «прихода к власти прежних». А такой электорат (по разным оценкам) сегодня составляет примерно 40−50% общего числа зарегистрированных в стране граждан с избирательным правом», — уверен эксперт.

Руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» (Армения) Айк Айвазян подметил странности, связанные со временем публикации ролика и временем столь яростного реагирования на него.

«И самое главное — этот видеоролик от 11 ноября 2020 года [размещенный в Сети на следующий день после выхода передачи в эфир. — Ред.], довольно хорошо распространялся в Армении уже несколько месяцев, и тогда ни у кого не возникло вопросов. Если это начали распространять сейчас в искаженной форме — значит, это кому-то нужно, и делается это со специальной целью», — подметил Айк Айвазян.

Заведующая мемориальным кабинетом Левона Мкртчяна в Российско-Армянском университете в Ереване, филолог Каринэ Саакянц также представила свое видение ситуации. По ее мнению, тем, кто в Армении занят нагнетанием антирусской истерии, поступила команда активизироваться с целью «разоблачить» всех, кто справедливо считает узурпаторов власти в Армении во главе с Пашиняном подонками и предателями.

Каринэ Саакянц «Это одно из звеньев русофобской цепи, перед которой стоит задача окончательно развернуть Армению от России на запад, точнее, на Турцию. Увы, общий уровень деградации народа настолько велик, что, боюсь, здоровые силы окажутся бессильны перед натиском армянофобов (русофобом может быть только законченный армянофоб). Увы, приходится констатировать: всё, что происходит с армянами, абсолютно закономерно. При такой тяжелой форме амнезии, когда начисто отключена историческая память и атрофирован иммунитет, самоубийственная «революция» не могла не дать обильного урожая протухших плодов больного, прогнившего воображения».

Бойцы армии обороны Арцаха Минобороны Армении

Итак, кому-то очень хочется раздуть в армянском обществе антирусские настроения, сформировав в сознании армян лживый миф о том, что Россия желала поражения Армении в войне за Карабах и не только желала, но и потворствовала этому. Этим «кому-то» очень нужно в момент острой политической борьбы внутри Армении оторвать борющиеся за национальное достоинство страны силы от России, тем самым их обесточить и лишить возможности осуществить восстановление тяжело травмированного капитуляцией общества.

Для этого используются лживые приемы и абсурдные обвинения в адрес России. Притом, что реальность такова, что потенциал самой Армении вовсе не был задействован на 100%. Мобилизация была проведена наполовину и прекращена через 3 (!) дня по указанию Пашиняна. Подразделения армии Армении просидели под ружьем 40 дней, но так и не были переброшены к местам боевых действий. Не говоря уже о том, что Армения Карабах так и не признала, о чем потом напоминал несколько раз и президент России Владимир Путин. Кто мешал Пашиняну задействовать этот ресурс? Кургинян? Россия? Путин? Или, быть может, все же его, Пашиняна, предательская сущность? Что в такой ситуации могла и должна была сделать Россия?

Только воля и дух армянского народа способны вывести Армению из той беды, в которой она оказалась. И, надо сказать, карабахская армия и добровольцы держались 44 дня войны поразительно стойко — вопреки обстоятельствам, из которых главное звалось «Никол Пашинян». Россия с горечью и надеждой наблюдает за происходящим и всегда готова помочь тем, кто хочет бороться за свое будущее. Собственно, в этом и заключалась суть сказанного в тот вечер Кургиняном.