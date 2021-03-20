Киев, , 20:09 — REGNUM В правительстве Украины считают, что завершение строительства «Северный поток-2» начнет новый виток «агрессии» России против страны.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Укринформу», материал опубликован сегодня, 20 марта.

Стефанишина отметила, что в Киеве есть «очень простое понимание ситуации», и заключается оно в том, что безопасность, территориальная целостность Украины «не измеряются миллионами долларов или евро».

Она отметила, что запуск"Северного потока-2», безусловно, «открывает России двери для полноценной агрессии на украинскую территорию».

«Также… создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем это частью большой гибридной войны России», — заявила вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне влиятельная немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщила, что власти Германии рассматривают идею получить от США возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что санкции против «Северного потока-2» принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».