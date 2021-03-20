Берлин, , 20:00 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен) Роберт Левандовски сделал хет-трик за 22 минуты матча 26 чемпионата Германии со «Штутгартом». Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Левандовски поразил ворота соперника на 17, 23 и 39 минутах игры.

После I тайма действующие обладатели Кубка чемпионов ведут — 4:0, еще один гол на свой счет оформил Серж Гнабри с передачи Лероя Сане.

Для Левандовского случившийся хет-трик стал 13 за карьеру в матчах немецкого чемпионата.