Киев, 20 марта, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Во Львове стремительно увеличивается количество больных коронавирусом, в частности тех, кто нуждается в госпитализации, а вот медицинских работников при этом «критически не хватает», заявил 20 марта мэр города Андрей Садовый.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

Мэр отметил, что в последнюю неделю ежедневно на Львовщине в больницу кладут 250 — 300 пациентов с COVID-19, а за сутки 19 марта количество госпитализаций достигло 338.

Садовый попросил всех, кто имеет медицинское образование, присоединяться и помогать.

«Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то сейчас имеете хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что во второй половине марта на Украине резко увеличился уровень заболеваемости коронавирусом. Последние дни в стране регистрируют рекордные показатели заболеваемости с начала года, при этом очень много больных нуждаются в госпитализации. Крупные города страны, в частности, Львов и Киев, заявили об уходе на трёхнедельный локдаун.