Абу-Даби, 20 марта 2021, 19:51 — REGNUM Аслан Карацев (Россия) выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.В решающей игре теннисист одолел южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса. Встреча продлилась 1 ч 17 мин и завершилась победой Карацева — 6:3, 6:2.
42 ракетка планеты сделал 3 подачи навылет, допустил 2 двойных ошибки и выиграл 62% мячей с первой подачи.
Карацев получил известность в январе после сенсационного выхода в полуфинал Australian Open, когда поднялся в топ-50 мирового рейтинга.