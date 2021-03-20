Оренбург, , 19:55 — REGNUM В селе Ясная Поляна Ташлинского района Оренбургской области произошло обрушение кровли школы. По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс — службе надзорного ведомства региона

По данным ведомства, пострадавших нет. В целях выяснения всех обстоятельств прокурор района выехал на место происшествия.

В рамках проверки прокуратура проанализируем исполнение требований законодательства при содержании и ремонте здания общеобразовательного учреждения и даст оценку деятельности руководства школы, обслуживающей организации, районного отдела образования и контролирующих органов, осуществивших приемку школы в ненадлежащем состоянии накануне нового учебного года.

В ближайшее время местные власти должны решить вопросы восстановления здания и создания безопасных условий для дальнейшего обучения школьников.