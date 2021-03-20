Москва, , 19:48 — REGNUM Российские авиакомпании готовы к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объёме, сообщили 20 марта в Росавиации.

Отмечается, в ходе встречи главы ведомства Александра Нерадько и министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсии стороны договорились дополнительно проработать вопрос о расширении двустороннего авиасообщения с учётом эпидемиологической ситуации в двух странах

«Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 марта, замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа проанализировали пути развития сотрудничества в этой отрасли.

Стороны подтвердили свою последовательную позицию в отношении борьбы за немедленное снятие американской блокады Кубы. Они также категорически отвергли применение односторонних санкций, нарушающих Устав ООН и нормы и принципы международного права.