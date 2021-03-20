Киев, , 19:45 — REGNUM Украинская власть стала на путь узурпации власти, преступно игнорируя конституцию страны и законодательство государства, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 20 марта.

Таким образом политическая сила, располагающая в нынешней Раде второй по величине фракцией, прокомментировала последние события в стране и новые санкции, введенные Совнацбезом Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В оппозиции отмечают — понимая, что такой период не может длиться бесконечно, власть Зеленского использует незаконные и внесудебные методы, в первую очередь вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Сегодня стало очевидно, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Как отметили в партии, информационная кампания власти Зеленского требует уничтожения неподконтрольных СМИ и свободомыслящих людей. Именно поэтому были закрыты три национальных телевизионных канала, а телеканал, созданный потом журналистами, буквально вышвырнули из эфира по письму СБУ, осуществляются аресты инакомыслящих представителей интеллигенции и гонения на политических экспертов, массово, с целью запугивания, разжигания истерии и ненависти, возбуждаются уголовные дела по обвинению в государственной измене.

В ОПЗЖ убеждены, что таким образом власть стремится запугать думающую часть украинского народа, тех, кто хорошо понимает, что проводимая политика политического террора навсегда вычеркивает Украину из числа цивилизованных стран, а поддержка отдельных действий Зеленского посольствами, эмиссарами западных государств не добавляет демократичности. Отлично понимая непредсказуемость действий власти Зеленского, отсутствие здравого смысла и циничное презрение к закону, международные инвесторы еще до начала активной фазы «государственного грабежа» начали выводить средства из Украины», отмечает партия.

Также в заявлении говорится об очевидности того, что после введения в действие решений СНБО темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением. В партии подчеркивают, что использование внесудебных инструментов преследования инакомыслящих является незаконным, неконституционным и лишает Украину статуса правового государства, закрепленного конституцией страны, а непредсказуемая преступная расправа над телеканалами, политиками и бизнесом — это политика, «направленная на удержание власти любой ценой и создание коррупционной кормушки».

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские власти через решение Совнацбеза страны ввели новые санкции: против бывших руководителей Украины, «силовиков-предателей», а также против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами.