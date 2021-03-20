Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Свердловской области за 19 марта обнаружили 161 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге зафиксировано 48 новых случаев заражения. Также они выявлены во многих других муниципалитетах региона.

С начала пандемии в области выявили уже 80 961 носителя коронавируса. Выздоровели 74 165 пациентов. За сутки зафиксировано 13 смертей пациентов с коронавирусом, а за весь период пандемии уже 2612.