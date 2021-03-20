Тюмень, , 19:29 — REGNUM В тюменском городе Тобольске сгорел частный дом, в котором взорвались газовые баллоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в 17:56 по местному времени (14:56 мск). Горели дом и надворные постройки по улице 1-Луговая, 23. Пожарным удалось локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние дома. Баллоны с газом, которые хранились во дворе под навесом, взорвались во время тушения пожара.

В ликвидации огня участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Хозяйка дома получила ожоги, но успела спастись.