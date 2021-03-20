Донецк, , 19:19 — REGNUM Район села Веселое, которое расположено к северу от Донецка, обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 20 марта в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел из минометов калибром 120 мм велся со стороны села Опытное, которое находится под контролем украинских силовиков.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что силовики украинской армии трижды за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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