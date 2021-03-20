Париж, , 19:17 — REGNUM В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия и расизма, сообщает 20 марта издание Le Monde.

Протестующие направляются к площади Бастилии в восточной части Парижа. Люди скандируют: «Прекратить государственный произвол!», «Не допустим безнаказанности полиции!», «Мы задыхаемся от полицейского насилия!»

Кроме того, участники акции требуют полностью запретить применение полицией спецружий, стреляющих резиновыми пулям.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Париже столкновениями с представителями крайне левых группировок завершилась акция протеста ультраправого движения Generation Identitaire («Самобытное поколение»). Полиция провела задержания участников столкновений. В их числе оказался один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родризес.