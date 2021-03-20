Москва, , 19:03 — REGNUM В Китай в ближайшее время с рабочим визитом прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Об этом 20 марта информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«22−23 марта пройдет рабочий визит министра иностранных дел РФ С. Лаврова в КНР, — говорится в сообщении. — 23 марта в г. Гуйлинь состоятся его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И».

Отмечается, что дипломаты в ходе встречи обсудят ряд вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова заявил, что западные страны во главе с США не готовы наладить равноправное сотрудничество во имя эффективного решения общих проблем.

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