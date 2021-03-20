Москва, 20 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Новый отчет группы экспертов ООН по Ливии собран из старых фейков относительно «российского присутствия» на территории североафриканского государства. К такому выводу пришли журналисты из «Отдела разоблачений» Федерального агентства новостей.

Maps-of-the-world.ru Физическая карта Ливии

Отчет экспертной группы всемирной организации был опубликован на этой неделе. Документ охватывает период с 25 октября 2019 года по 24 января 2021 года. В докладе в том числе содержатся обвинения в адрес России в нарушении оружейного эмбарго ООН. Специалисты ФАН разобрали доклад и пришли к выводу, что реальных доказательств нарушения российской стороной международного законодательства в нем не представлено.

Доклад, состоящий из 555 страниц, производит сильное впечатление на читателя благодаря своему объему, отмечает ФАН, однако даже поверхностный анализ информации, изложенной экспертами, показывает, что документ составлен с большим количеством противоречий и несостыковок, а доказательная база строится на допущениях.

Направленные против России обвинения сводятся к тому, что согласно неподтвержденным данным, полученным из анонимных источников, на территории Ливии якобы присутствовала «ЧВК Вагнера».

К примеру, «специалисты» обвиняют Россию в нарушении оружейного эмбарго на основе информации о «Панцирях», поставленных Ливийской национальной армии Объединенными Арабскими Эмиратами без участия Москвы.

Также одним из способов оказать давление на Россию, является неоднократно разоблаченный фейк о поставке в Ливию штурмовиков МиГ-29А и Су-24, почеркивают в агентстве. В качестве доказательств используются допущения и предположения экспертной группы.

Документ также полон ссылок на анонимные аккаунты в Twitter и не содержащие доказательств материалы СМИ, полагают в ФАН, а фотодоказательства никак нельзя сопоставить с ливийской местностью, на кадрах может быть изображена любая другая страна Северной Африки или Ближнего Востока.

«Изображение почти наверняка бронемашины «Тигр-М» в Сурьяте, на главном маршруте снабжения (MSR) от Бани Валид до авиабазы Аль-Джуфра», — написано в тексте отчета.

«Все это свидетельствует о том, что данная фотография с высокой вероятностью была «вброшена» и использована экспертами либо по злому умыслу, либо из-за низкого качества анализа материалов», — уверены в агентстве.

Эксперты ООН также возлагают на Россию ответственность за якобы использование Ливийской национальной армией (ЛНА) мин-ловушек ML-8 с неизвлекаемым замыкателем.

В качестве основания для обвинения России указано, что она является их страной производителем:

«…Группа определила по снимкам, что этими минами-ловушками являются ML-8 с неизвлекаемым замыкателем, спроектированные и изготовленные Российской Федерацией», — говорится в докладе.

Также составители отчета указывают на якобы использование «ЧВК Вагнера» противопехотных мин POM-2R (APM).

«Источник получения информации — форум любителей военной тематики, что никак нельзя использовать за доказательную базу в отчете всемирной организации. При этом авторы доклада прямо заявляют, что не запрашивали у России отслеживание устройств данного типа. А тот факт, что «вагнеровцы» якобы использовали эти мины, основан на аргументе, что устройство до некоторого времени не стояло на вооружении ЛНА», — говорится в публикации.

Резюмируя, журналисты Федерального агентства новостей пришли к выводу о том, что доклад не может считаться объективным и беспристрастным.

«Как выяснилось, ни один из доводов, представленных в 555-страничном докладе экспертов ООН, не оказался убедительным, а значит документ не может считаться объективным и беспристрастным», — считают авторы ФАН.

Также ФАН отмечает, что составители отчета решили использовать в качестве доказательств уже разоблаченные фейки о «ЧВК Вагнера», «направленные исключительно на дискредитацию России».