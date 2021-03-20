Вильнюс, , 18:55 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе прошёл митинг против ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает портал литовского радио и телевидения LRT.lt.

«Во второй половине дня более сотни человек собрались на митинг в защиту естественных прав человека на Соборной площади Вильнюса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции несли флаги и различные плакаты, протестуя против коронавирусных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовские власти распорядились ослабить часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Теперь в стране разрешено заниматься спортом на улице и обучаться вождению.

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