Вашингтон, , 18:49 — REGNUM О том, что когда вице-президент США Камала Харрис пожимает руку главе Белого дома США Джо Байдену, «она проверяет его пульс», знают все в Вашингтоне. Об этом сообщил член палаты представителей США Мэтт Гетц в интервью Fox News.

«В Вашингтоне все знают», — пошутил конгрессмен-республиканец.

Также он отметил, что победой президента США Джо Байдена не закончился бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, открытые переговоры между лидерами двух государств «не закончатся, как фильм «Рокки 4».

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта глава России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену поговорить в прямом эфире.

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