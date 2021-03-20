20 марта 2021 | Время чтения 11 мин

Владимир Станулевич, , 22:39 — REGNUM В регионах Русского Севера расширяется преобразование областных районов в муниципальные округа. Начало процессу положил Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Например, в Плесецком районе Архангельской области получены все необходимые по закону согласования и решения для его «переделки» в муниципальный округ.

Глава Плесецкого района Архангельской области Игорь Арсентьев поднимает флаг района © Пресс-служба Плесецкого района Архангельской области

Район возглавляет 35-летний, но опытный управленец Игорь Арсентьев — в недалеком прошлом координатор областного ЛДПР и депутат областного собрания. Бывший архангельский губернатор Игорь Орлов и нынешний Александр Цыбульский его поддерживают. По поводу реформы из района в округ Игорь Арсентьев сказал так: «Если сегодня каждый глава поселения самостоятелен в рамках осуществления полномочий, определенных 131-ФЗ, то с преобразованием в округ руководители администраций будут подчинены непосредственно главе округа». Это для «вертикали власти» и есть основной, заложенный в закон, смысл изменений.

Реформирование совпало по времени с проверкой Москвой исполнения национальных проектов и вскрывшимся фактом, что выделенные федеральные средства часто невозможно освоить на муниципальном уровне из-за низкого уровня его кадров. А пройти мимо невозможно — полномочия на этом уровне. Да и обеспечение работы сельских чиновников, при низкой эффективности, обходится в большие суммы.

Реформа, судя по Архангельской области, резко ускорилась еще и после разгона 13 марта в Москве незаконного форума муниципальных депутатов, собранного из оппозиционных деятелей. Вероятно, «наверху» посчитали, что участие в акциях местных депутатов может придать протесту вид народного волеизъявления.

Если в сфере экономики реформа не вызывает сомнений, то в части обратной связи с населением, его отчуждения от власти, сомнения есть. Рост эффективности в лесной отрасли региона, оптимизация в производственных цепочках малого и среднего бизнеса, привел к необъяснимому, на первый взгляд, росту протестных настроений. Сейчас его объясняют Шиесом, не копая глубже, а надо бы. Управленцы нижнего звена если и не решали большинства проблем, то хотя бы доносили их до следующего уровня власти и как могли защищали интересы людей. Сейчас главы поселений войдут в «вертикаль», где не приветствуется критика начальства. Экономическая эффективность как бы меняется на рост отчуждения и протеста.

Поначалу в Архангельской области предполагалось, что только несколько районов, в порядке эксперимента, станут муниципальными округами — и пару лет будет идти наблюдение за результатом. Но события ускорились, а их последствия в протестном регионе не совсем ясны. Своим видением этих преобразований поделился глава Плесецкого района Архангельской области Игорь Арсентьев:

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Николая Чудотворца). Бережная Дуброва, Плесецкий район Архангельской области Sobory.ru

Владимир Станулевич: В деревне Бережная Дуброва Плесецкого района живут два человека. Туда ведет 16 километров грунтовой дороги, зимой ее чистит трактор, в деревне телефон-автомат, мобильная связь, электричество, церковь 1678 года и несколько десятков заколоченных изб. Что планирует в данной ситуации районная власть, ведь значительная часть расходов на всё это идет из районного бюджета?

Игорь Арсентьев: В соответствии со 131-ФЗ полномочия по организации транспортной доступности (сезонное содержание дорог), обеспечению электроснабжения и иных услуг для населения возложены на органы местного самоуправления, в данном случае — на администрацию МО «Плесецкий район». Поэтому мы обязаны содержать дороги, обеспечивать связь и энергоснабжение населенных пунктов, которые официально не ликвидированы, пусть там проживает хотя бы один человек. Наглядный тому пример — содержание узкоколейной железной дороги Липаково — Лужма — Сеза, на которую из районного бюджета ежегодно расходуется порядка 3,5 млн рублей. Для немногочисленных жителей Лужмы и Сезы данная УЖД является единственным способом обеспечения транспортной доступности.

Владимир Станулевич: Суд в соседнем Каргопольском районе присудил районной власти провести электричество за 13 километров в деревню, где поселились два человека. В Вашем районе есть такие судебные решения?

Игорь Арсентьев: В Плесецком районе подобных решений пока нет. Есть обращения двух жителей деревни Роймово, которая на сегодня документально не существует, но у граждан есть документы на право собственности на объекты недвижимости в данном населенном пункте. Сейчас мы направили запрос в Росреестр за подтверждением либо отсутствием данного населенного пункта, исходя из ответа, будем решать вопрос.

Владимир Станулевич: А наоборот, заселять деревню, подобную Бережной Дуброве, новыми жителями, принимая выморочные дома на баланс района, и рекламировать их в интернете для продажи за символические деньги не пробовали? В Няндомском, Вельском, Каргопольском районах идет процесс покупки сельских домов горожанами из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Северодвинска — деревни оживают.

Игорь Арсентьев: Это на самом деле идея в целом правильная, но есть множество связанных с оформлением права собственности проблем. Опять же, приведу пример — есть в одном поселке дом, пригодный для размещения клуба и библиотеки. Собственник умер, есть 6 наследников, которым дом не нужен, но и пойти к нотариусу за оформлением всех необходимых документов для передачи здания в муниципальную собственность они уже год не могут. При этом они еще и нотариальные услуги должны за свой счет оплатить. Кроме того, большинство домов находится в плачевном состоянии, поэтому ценности особой не представляет. Но, подчеркну, такую работу мы ведем, и процесс этот, увы, занимает довольно продолжительное время.

День матери в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Плесецк, Архангельская область Plesadm.ru

Владимир Станулевич: Вы собираетесь Плесецкий район преобразовать в муниципальный округ. Это ликвидация многих поселковых глав и советов. Какими причинами Вы объясняете эту реформу?

Игорь Арсентьев: Сразу поправлю — в Плесецком районе на муниципальном уровне приняты все необходимые решения по выражению согласия населения на преобразование в муниципальный округ. Рассчитываем, что соответствующий проект областного закона будет рассмотрен депутатами уже на апрельской сессии.

Про причины — сразу подчеркну, что необходимость преобразования в округ мы рассматривали только и исключительно в рамках нашего района. Никаких заданий на этот счет «сверху» мы не получали. Губернатор Александр Цыбульский в ходе нашей рабочей встречи в конце ноября прошлого года подтвердил готовность поддержать район, в рамках гарантий областного законодательства, в случае принятия положительного решения по округу. Но решение это мы принимали исключительно сами. Очень много по этому поводу было выплеснуто негатива, причем, порой, чрезмерно эмоционального, но никто из «протестующих» не предложил альтернативы развития района. А как глава района понимаю ту ситуацию, в которой сегодня находится большинство сельских поселений, и обязан думать на перспективу.

Скажу кратко — мнение о том, что мы рушим систему местного самоуправления, крайне ошибочно. В нашем районе во многих сельских поселениях двухуровневая модель организации этого самоуправления себя изжила. Нет кандидатов — ни в депутаты, ни в главы. Поэтому мы, по сути, возвращаемся к модели, которая существовала до 2005 года. Все администрации останутся на своих местах. Не будет только поселковых советов, роль которых вполне могут взять на себя созданные активными жителями советы общественные. Кстати, неоднократно лично предлагал поселковым депутатам и активным гражданам из поселений подключиться к процессу приемки работ по сезонному содержанию дорог, говоря проще, их очистке от снега. То есть чтобы без подписи главы поселения и представителей общественности акты выполненных работ не могли быть приняты к оплате. Ни в одном поселении подобных активистов до сих пор не нашлось, хотя жалобы в надзорные и правоохранительные органы поступают регулярно.

Ярмарка «Иваново подворье» в Плесецке, Архангельская область Plesadm.ru

Владимир Станулевич: Вам не кажется, что территория, которую даже потенциально не могут представлять активные люди, станет умирать еще быстрее, чем раньше?

Игорь Арсентьев: Активным людям ничего не мешает представлять свою территорию в окружном собрании депутатов. Про общественные советы сказал выше. Кстати, с 19 марта у нас объявлен конкурс на должность главы муниципального образования «Тарасовское», поэтому желающих проявить себя в исполнительном органе местного самоуправления приглашаю принять участие. Сразу скажу — бюджет на 90 процентов состоит из расходов на содержание администрации, при этом вознаграждение главы находится на уровне МРОТ.

Владимир Станулевич: Что в районе «оптимизировано» в последние годы в медицине, образовании, коммуналке, социальной сфере? В Мезени сократили хирурга-стоматолога, и с флюсом теперь надо ехать в Архангельск за 250 км.

Игорь Арсентьев: Не могу отвечать за предшественников, поэтому скажу лишь за период своей работы. Не сокращено ничего! Более того, мы всеми силами второй год сохраняем школу в поселке Ломовое, где пять учащихся на сегодня, и детский сад в деревне Корякино, где два воспитанника.

Владимир Станулевич: Обычно ликвидация под лозунгом эффективности самоуправления на нижнем уровне приводит к отчуждению населения от власти и росту протестных настроений. В 2019—2020 годах Архангельская область и так стала одним из лидеров протеста в стране.

Игорь Арсентьев: «Лидером протеста» регион стал по причинам, не имеющим к организации местного самоуправления никакого отношения. К слову, противниками преобразования в округ у нас в районе стали в основном те же граждане, которые совсем недавно были ярыми протестантами по другой теме (очевидно, И. Арсентьев имеет в виду Шиес, — прим. автора). Но та тема закрыта вместе с проектом, с чем я всецело согласен, поэтому, убежден, некоторые увлеченные ей граждане ищут сегодня альтернативу.

К оптимизации преобразование в округ не имеет никакого отношения. Это в первую очередь административная реформа, нацеленная как раз на повышение эффективности управления территориями. Уже говорил выше, что мы не придумали ничего нового — всего лишь возвращаемся к системе управления, работавшей до 2005 года, а в целом — еще и при советской власти. Все действующие поселковые администрации останутся на своих местах, и все функции для населения в виде выдачи справок, разрешений и прочих документов будут осуществлять в прежнем режиме. Изменится лишь подчиненность руководителей этих структурных подразделений окружной администрации. Если сегодня каждый глава поселения самостоятелен в рамках осуществления полномочий, определенных 131-ФЗ, то с преобразованием в округ руководители администраций будут подчинены непосредственно главе округа и будут нести персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

Детская площадка в Плесецке, Архангельская область Plesadm.ru

Владимир Станулевич: Районная власть частично ликвидирует нижний уровень самоуправления, а как она занимается развитием территории? Перспективой, а не поддержанием существующего положения.

Игорь Арсентьев: Именно для определения перспектив развития мы и вышли с инициативой преобразования в муниципальный округ. Сегодня областное законодательство предусматривает поддержку создания и развития муниципальных округов, в частности разработку и утверждение правительством региона программы социально-экономического развития территории.

На сегодняшний день в рамках национальных проектов реализуется много государственных программ по строительству объектов инфраструктуры, в том числе социальной. Но… Для вхождения в данные программы нужна проектно-сметная документация и по части из них — софинансирование. Кроме того, среди муниципалитетов проводится конкурс.

Вот еще пример. Необходимость строительства клуба в Обозерском — нужен проект ценой от 3 млн рублей. Как вы думаете, когда в бюджете поселения в размере 20 млн рублей из которых 7 млн идет на содержание администрации, найдутся свободные средства для проекта клуба?!

Небольшое дополнение. По областному закону участие в госпрограммах муниципальных округов является приоритетным. Иными словами, гарантированные областным законом дополнительные средства в рамках инвестиционной составляющей мы сможем направить на разработку инфраструктурных проектов, которые затем в приоритетном порядке будут включены в федеральные программы.

Мост на городнях. МО Кенорецкое, Плесецкий район Архангельской области Plesadm.ru

Владимир Станулевич: Хорошо себя зарекомендовали в сельской местности ТОСы. Их финансирование растет? Приведите успешные примеры работы ТОСов в Плесецком районе.

Игорь Арсентьев: Поддержке ТОСов мы уделяем особое внимание. И это как раз один из механизмов реализации инициативы жителей по благоустройству и решению иных проблем своего населенного пункта. Финансирование проектов ТОСов увеличено с учетом средств областного бюджета с 1,8 млн рублей в прошлом году до 2,2 млн в году текущем. Что касается успешности проектов, то, на мой взгляд, все проекты хорошие. Другой вопрос, что из-за ограниченности финансирования нам приходится проводить их через отбор конкурсной комиссии, куда входят и депутаты, и общественники. Вот, по примеру прошлого года — подали заявки на 44 проекта, отобраны были только 16. В текущем году идет процесс подачи заявок. Посмотрим.

Владимир Станулевич: Как складываются отношения с Космодромом? Ведь это повышенная нагрузка на экологию — космодром платит компенсации за экологический ущерб, район получает эти деньги?

Игорь Арсентьев: И с руководством космодрома, и с руководством Мирного нормальные рабочие, деловые отношения. Космодром — объект Министерства обороны со своими задачами, город Мирный — муниципалитет с особым статусом. Взаимодействуем по многим вопросам. Что касается финансовых взаимоотношений, то они определены бюджетным законодательством.