Нижневартовск, Югра, 20 марта, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В районе аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза» в Югре по данным на 20 марта было зафиксировано значительное снижение площади выгорания остаточного газа. В настоящий момент остаются единичные очаги, которые круглосуточно контролируют специалисты, говорится в сообщении компании.

Пресс-служба «СибурТюменьГаза» На Оби уменьшилось остаточное горение от происшествия «СибурТюменьГаза»

«Специалисты продолжают контролировать процесс очагового выгорания продукта газопереработки на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами. Наблюдаемое горение является в данном случае наиболее безопасным способом утилизации», — заявили в «СибурТюменьГазе».

Также компания в сотрудничестве с учеными и экспертами продолжает изучать возможные экологические последствия пропуска газа на продуктопроводе на реке Оби. Ранее на этой неделе к работам были привлечены сотрудники сибирского отделения Российской академии наук. Среди участников исследования — руководитель научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН и члены-корреспонденты РАН — доктора и кандидаты наук.

В течение недели специалисты РАН будут изучать новые образцы проб воды и почвы со дна реки. Это позволит определить наличие или отсутствие компонентного состава углеводородов в Оби. В рамках предварительных работ сотрудники «СибурТюменьГаза» пробурили 136 лунок в радиусе полутора километров от места возгорания, однако во взятой из них воде превышения норматива по углеводороду не выявлено. По данным на 18:00 (Мск) 20 марта эксперты РАН провели отбор 24 проб воды и 6 проб донных отложений из 6 точек.

Параллельно с этим, исследованием воды из Оби также занимаются специалисты научно-исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть».

"Силами входящей в периметр (института, — прим. ред.) аккредитованной химической лаборатории, проведены исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 17 марта. По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам», — говорится в официальном заявлении.

Вопрос превышения ПДК выше места инцидента также будет передан специалистам РАН для более подробного изучения. Ранее российские эксперты высказывались по поводу наиболее безопасных способов устранения результатов выпуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и его влияния на природу.

Как отмечал координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов, «в районе, прилегающем к Нижневартовску, залегают гигантские запасы углеводородов, и на протяжении всей истории там имеют место природные выбросы нефти и газа».

«В объеме этих выбросов авария на продуктопроводе в районе Нижневартовска носит локальный характер, и её последствия, на мой взгляд, краткосрочны», — заявил Иванов.

Один из руководителей Томского политехнического университета Юрий Ленерт также объяснял, что «газ — это просто пузырь «воздуха», который может выйти из воды естественным путем или сгореть, не навредив окружающей среде».

Авария на трубопроводе дочерней компании ПАО СИБУР — «СибурТюменьГаза» произошла вечером 6 марта. В результате выпуска широкой фракции легких углеводородов возник пожар на поверхности реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Начиная с ночи 7 марта на месте аварии находятся специалисты компании, Ростехнадзора и природоохранных ведомств, которые следят за ситуацией.