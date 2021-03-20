Югорск, Югра, , 18:27 — REGNUM В Югре сотрудницу оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите задержали пьяной за рулём. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД 17 марта 2021 года в 00:50 по местному времени (22:50 мск) остановили автомобиль Toyota Land Cruiser. Водительница иномарки была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС несмотря на угрозы в их адрес составили протокол об административном правонарушении.

По данному факту УМВД по ХМАО начало служебную проверку.