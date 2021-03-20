Стокгольм, , 18:26 — REGNUM Стурла Холм Легрейд (Норвегия) одержал победу в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону сезона — 2020/21. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одержав победу в последней в сезоне гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), Легрейд набрал 306 очков и стал победителем зачёта, опередив Йоханнеса Бё (Швеция), набравшего тоже 306 очков за счёт большего числа побед.

Лучшим из российских спортсменов в зачёте пасьютов стал Матвей Елисеев — 18 место с 145 очками. Александр Логинов (РФ) — 19 место, Эдуард Латыпов — 21.