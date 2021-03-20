Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата.

Так, один из участников дискуссии на платформе Reddit поинтересовался у Гейтса, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку.

«Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим всё свое время, прежде всего необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема изменения климата намного серьёзнее и опаснее, чем пандемия коронавируса, уверен Билл Гейтс. Основатель Microsoft заявил, что по сравнению с климатическими проблемами 21-го века решить вопрос пандемии COVID-19 «очень, очень легко».

Отметим, борьба с изменением климата оказалась на третьем месте в рейтинг главных рисков, с которыми может столкнуться мир в наступившем 2021 году, составленном американской аналитической компанией Eurasia Group. При этом аналитики отметили, что глобальное сотрудничество в данной сфере сменится жёстким соперничеством.