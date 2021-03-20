Анкара, , 18:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Словении Борут Пахор провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщает 20 марта Управление по связям администрации президента Турции.

В сообщении отмечается, что лидеры двух стран обсудили турецко-словенские отношения.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после пятничной молитвы заявил об установлении дипломатических контактов с Египтом.

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